Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Японский министр кибербезопасности признался, что не умеет работать на компьютере

14.11.2018 18:10

Фото: podrobnosti.ua



Глава японского министерства кибербезопасности Еситака Сакурада признался, что не владеет навыками работы на компьютере, передает ТАСС.



Как заявили представители оппозиции, они намерены требовать отставки руководителя ведомства.



В ходе дебатов в нижней палате японского парламента Еситака Сакурада, который отвечает в кабмине за сферу кибербезопасности, признался в компьютерной безграмотности. Министр с гордостью заявил, что не умеет "барабанить по клавиатуре", ведь ему достаточно давать соответствующие указания подчиненным.



По данным информационного агентства Kyodo, министр сделал это заявление в ответ на вопросы депутатов от оппозиции. Сакурада при этом подчеркнул, что ему пришлось много трудиться с юных лет, и ввиду большой занятости он не смог в должной мере овладеть компьютерной грамотностью. Теперь же, когда он "вырос по службе", в этом просто нет необходимости.



Слова Сакурады шокировали многих парламентариев, отмечают японские СМИ. Как отметил оппозиционер Масато Имаи, не верится, что такой человек может отвечать за безопасность в кибернетическом пространстве.



Стоит отметить, что в прошлом министр, указывая на солидный опыт политической деятельности, уверял, что без труда разберется во всех вопросах. Однако обнаружилось, что Сакурада не смог подробно осветить тему защиты атомных электростанций от кибертеррористов. Как заявил глава ведомства, "деталями этой темы не владеет".



Автор: Злата Богатова

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