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Украинский депутат призвал Киев к захвату Москвы
09:50
Фото: twimg.com
Киевским властям следует осуществить блицкриг, который должен завершиться в самом сердце России - на Красной площади убежден экс-депутат украинской Верховной рады Тарас Черновол, в прошлом руководивший избирательным штабом Виктора Януковича.
По словам Тараса Черновола, украинскому руководству следует решиться на блицкриг, который окончится в Москве. Так киевский деятель прокомментировал выборы, состоявшиеся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Интервью с бывшим депутатом вышло в эфире телевизионного канала ZIK.
На сегодняшний день Киев пока не готов "занять эти территории", подчеркнул бывший соратник Януковича. Поэтому блицкриг должен быть завершен "на Красной площади в Москве". Украинский деятель при этом констатировал, что пока киевские власти вынужденно действуют лишь дипломатическими методами, а также объявляют санкций.
Заявление Черновола прокомментировали в Москве. Как заявил первый замглавы комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, интервью с которым опубликовало "Федеральное агентство новостей", в прошлом
Российская Федерация, находившаяся на тот момент в составе СССР, уже приняла правильное решение. Если враг покушается на твою территорию, нужно прийти в его столицу, чтобы закрепиться там "не на несколько десятилетий, а навсегда".
Напомнив о стратегии, которую Москва уже не раз успешно использовала при военных конфликтах, Шерин отметил, что в случае подобной агрессии в отношении РФ, мы просто "обязаны будем дойти до столицы этого государства". Таким образом будет полностью исключена возможность нападения на нашу территорию.
Напомним, в минувшем октябре глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян предложил согражданам, испытывающим необходимость по различным причинам посещать РФ, для начала "возвратить Кубань и Москву".
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