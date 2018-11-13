Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Украинский депутат призвал Киев к захвату Москвы

09:50

Фото: twimg.com



Киевским властям следует осуществить блицкриг, который должен завершиться в самом сердце России - на Красной площади убежден экс-депутат украинской Верховной рады Тарас Черновол, в прошлом руководивший избирательным штабом Виктора Януковича.



По словам Тараса Черновола, украинскому руководству следует решиться на блицкриг, который окончится в Москве. Так киевский деятель прокомментировал выборы, состоявшиеся в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Интервью с бывшим депутатом вышло в эфире телевизионного канала ZIK.



На сегодняшний день Киев пока не готов "занять эти территории", подчеркнул бывший соратник Януковича. Поэтому блицкриг должен быть завершен "на Красной площади в Москве". Украинский деятель при этом констатировал, что пока киевские власти вынужденно действуют лишь дипломатическими методами, а также объявляют санкций.



Заявление Черновола прокомментировали в Москве. Как заявил первый замглавы комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин, интервью с которым опубликовало "Федеральное агентство новостей", в прошлом

Российская Федерация, находившаяся на тот момент в составе СССР, уже приняла правильное решение. Если враг покушается на твою территорию, нужно прийти в его столицу, чтобы закрепиться там "не на несколько десятилетий, а навсегда".



Напомнив о стратегии, которую Москва уже не раз успешно использовала при военных конфликтах, Шерин отметил, что в случае подобной агрессии в отношении РФ, мы просто "обязаны будем дойти до столицы этого государства". Таким образом будет полностью исключена возможность нападения на нашу территорию.



Напомним, в минувшем октябре глава украинского министерства инфраструктуры Владимир Омелян предложил согражданам, испытывающим необходимость по различным причинам посещать РФ, для начала "возвратить Кубань и Москву".



Автор: Злата Богатова

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