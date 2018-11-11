Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пушков объяснил отказ Трампа приветствовать Порошенко в Париже

17:28

Фото: sibnovosti.ru



Президент Соединенных Штатов считает сегодняшнюю Украину "зависимым, слабым, докучливым" государством, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков.



По словам российского общественного деятеля​, этим можно объяснить отказ Дональда Трампа от рукопожатия Петра Порошенко.



Американский президент, по мнению Алексея Пушкова, отказался пожимать руку Петру Порошенко, так как нынешние украинские лидеры "караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза". Глава Соединенных Штатов не любит лицемерия, подчеркнул сенатор, прокомментировав события в Париже в своем Twitter.



В Сети широко обсуждается видеозапись, на которой украинский лидер "пожирал Трампа глазами" во время торжественной церемонии в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны в Париже. Порошенко смотрел на американского коллегу, который приветствовал французского лидера Эммануэля Макрона, германского канцлера Ангелу Меркель и других высоких гостей. Несмотря на пристальный взор Порошенко, который в тот момент находился во втором ряду, Трамп не стал обмениваться с ним рукопожатием.



Автор: Злата Богатова

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