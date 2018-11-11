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Пушков объяснил отказ Трампа приветствовать Порошенко в Париже
17:28
Фото: sibnovosti.ru
Президент Соединенных Штатов считает сегодняшнюю Украину "зависимым, слабым, докучливым" государством, полагает член Совета Федерации Алексей Пушков.
По словам российского общественного деятеля, этим можно объяснить отказ Дональда Трампа от рукопожатия Петра Порошенко.
Американский президент, по мнению Алексея Пушкова, отказался пожимать руку Петру Порошенко, так как нынешние украинские лидеры "караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза". Глава Соединенных Штатов не любит лицемерия, подчеркнул сенатор, прокомментировав события в Париже в своем Twitter.
В Сети широко обсуждается видеозапись, на которой украинский лидер "пожирал Трампа глазами" во время торжественной церемонии в честь столетия со дня окончания Первой мировой войны в Париже. Порошенко смотрел на американского коллегу, который приветствовал французского лидера Эммануэля Макрона, германского канцлера Ангелу Меркель и других высоких гостей. Несмотря на пристальный взор Порошенко, который в тот момент находился во втором ряду, Трамп не стал обмениваться с ним рукопожатием.
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