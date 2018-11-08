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Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»


11:02
Бывший глава штаба РВСН усомнился в эффективности «Мертвой руки»Фото: 3mv.ru

Бывший руководитель главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Виктор Есин с сомнением прокомментировал потенциальную эффективность применения отечественной системы автоматического ответного ядерного удара "Периметр". По мнению эксперта, в случае военного конфликта она может оказаться бесполезной.

Интервью с экспертом опубликовала газета "Звезда". По словам Виктора Есина, применение системы "Периметр", которую за рубежом в прошлом окрестили "Мертвой рукой", потеряет смысл после того, как США покинут договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

На текущий момент "Периметр" действует, система подвергалась модернизации. Вместе с тем, когда она сработает, будет крайне "мало средств". При вооруженном конфликте к запуску будут готовы только ракеты, уцелевшие при первой атаке агрессора, отметил Есин. По его словам, американская сторона вполне может добиться такого развития событий, если удастся разместить баллистические ракеты средней дальности, нарушающие договор ДРСМД, на территории Европы.

В результате потенциальный противник сможет рассчитывать на ликвидацию основной части российских ракетных средств в европейской части, тогда как остальные будут перехватываться с использованием ПРО.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о предстоящем выходе Соединенных Штатов из ДРСМД. По словам главы государства, его страна намерена заниматься наращиванием ядерного потенциала до момента, пока остальным не удастся "прийти в себя". Тогда лишь в Вашингтоне начнут задумываться о приостановлении этого процесса, чтобы сокращать имеющееся вооружение. При этом Трамп подчеркнул, что его слова прежде всего адресованы Китаю и России.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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