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Минфин США объявил о санкциях против санаториев Крыма
8.11.2018 22:23
Фото: newsoboz.org
Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении санкций в отношении санаториев Крымского полуострова.
Как передает агентство "Интерфакс", список американского ведомства пополнился на три физических и девять юридических лиц.
Американское финансовое ведомство ввело ограничения, распространяющиеся на санатории Крыма. В пресс-релизе министерства, который был опубликован сегодня, 8 ноября, указано, что так называемый "черный список" вновь был расширен. В перечень попали три физических и девять юридических лиц. В их числе - украинские граждане Александр Басов и Андрей Сушко, а также россиянин Владимир Зарицкий.
Среди юридических лиц, попавших под санкции Минфина Соединенных Штатов, оказались Министерство государственной безопасности (МКБ) самопровозглашенной Луганской народной республики, АО "КрымТЭЦ", а также санатории "Ай-Петри" и "Дюльбер" в Крыму и ряд других компаний.
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