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Банк Англии не хочет возвращать Венесуэле золотые слитки на сумму $550 млн
8.11.2018 15:27
Фото: business-jour.ru
Банк Англии отказывается вернуть властям Венесуэлы 550 миллиона долларов в золотых слитках, пишут британские СМИ.
Позиция связана с опасениями, что Николас Мадуро способен использовать золотой запас Боливарианской Республики в личных интересах.
По данным газеты The Times, Банк Англии не хочет вернуть Венесуэле золотые слитки на сумму 420 миллиона фунтов стерлингов (около 550 миллиона долларов США). Как считают должностные лица королевства, необходимо принять "меры по предотвращению отмывания денег", в частности, предварительно получить от правительства Венесуэлы разъяснения по поводу того, как возвращенным драгметаллом мобираются распорядиться в этом латиноамериканском государстве.
В публикации утверждается, что имеются некие опасения, что Николас Мадуро якобы способен присвоить принадлежащее его стране золото, чтобы использовать его в собственных .
Ранее стало известно о желании венесуэльских властей вернуть золото на родину - из-за санкций Соединенных Штатов его могут блокировать. Как отмечает агентство Reuters, Каракас уже два месяца предпринимает усилия по возвращению четырнадцати тонн драгоценного металла, который пока остается на хранении в Банке Англии.
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