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Канадский премьер извинился за отказ спасти евреев, бежавших из нацистской Германии
8.11.2018 10:50
Фото: newsonline24.com.ua
Канадский премьер-министр принес "запоздалые извинения" за решение, которые власти его страны приняли в 1939 году, отказавшись спасти евреям, бежавшим из нацистской Германии.
По данным ТАСС, трагические события, случившиеся в 1939 году, политик назвал "позором" для государства.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступивший накануне в национальном парламенте страны, принес формальные извинения представителям еврейского населения и их родственникам, которые пытались покинуть нацистскую Германию. Власти Канады в 1939 году развернули их корабль от своих берегов, отказавшись дать убежище беженцам.
По словам Трюдо, он хотел бы выразить "весьма запоздалые извинения" в связи с инцидентом, который произошел с судном "Сент-Луис". На борту этого корабля находились более девятисот евреев, и либеральное правительство премьер-министра Макензи Кинга (1935-1948) не предприняло ничего, чтобы оказать помощь и поддержку "невинным жертвам режима Гитлера". Трагические события середины прошлого века премьер назвал "позором Канады".
Кроме того, государственный деятель принес извинения и канадскому еврейскому сообществу, просьбы которого остались неуслышанными почти семьдесят лет назад.
Судно "Сент-Луис" прибыло в Галифакс летом 1939 года. Более девятисот беженцев, покинувших нацистскую Германию, просили тогда убежища у канадских властей. Правительство Кинга отказалось последовать примеру американского, кубинского руководства и администрации ряда других стран, которые согласились помочь евреям. В результате судно с беженцами направилось обратно к берегам Европы, где некоторая часть евреев смогла попасть в Бельгию, Великобританию, Нидерланды и Францию. Однако примерно пятьсот человек были вынуждены возвратиться в Германию. Более половины из них попали в концентрационные лагеря и погибли.
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