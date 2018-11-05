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SANA: возглавляемая США коалиция опять применяла в Сирии снаряды с белым фосфором
5.11.2018 19:15
Фото: alterinfo.net
Коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, вновь использовала запрещенное оружие, передает SANA.
По данным агентства, на этот раз атаке с применением белого фосфора подвергся населенный пункт Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
Самолеты коалиции, которую возглавляет США, использовали в Сирии запрещенные снаряды с белым фосфором. Это вновь происходило, когда с воздуха был атакован населенный пункт Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.
До этого информационное агентство сообщило о другом ударе, нанесенном силами коалиции по городу Эш-Шаафа. Жертвами атаки в той же провинции Дейр-эз-Зор стали трое детей.
Напомним, в минувшем октябре сирийские дипломаты с осуждением отреагировали на применение снарядов с белым фосфором при бомбардировке Хаджина. МИД Сирии направил соответствующее послание в Совбез ООН. Представители официального подчеркивали, что авиация коалиции привержена тактике "выжженной земли". В тексте указывалось, что жилые здания, мечети и различные объекты инфраструктуры уничтожаются под предлогом ликвидации боевиков "Исламского государства" (ИГ, в нашей стране деятельность этой группировки ранее была признана террористической и официально запрещена).
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