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В Киеве обвинили Меркель в потере Крыма
4.11.2018 12:54
Фото: akamaihd.net
Украинский депутат высказал обвинения в адрес Ангелы Меркель в связи с потерей Крыма и утратой контроля над Донбассом, передает агентство "Интерфакс".
С таким заявлением представитель официального Киева Юрий Чижмарь выступил в эфире телевидения.
Как стало известно, депутат Верховной рады Юрий Чижмарь решил возложить на германского канцлера Ангелу Меркель ответственность за то, что Киев утратил контроль над Крымским полуостровом, а также восточными областями страны. По его словам, именно немецкий политик "должна сегодня гарантировать безопасность Украине", ведь это она в 2008 году в Румынии "в угоду путинской России" подняла вопрос о непредоставлении Плана действий по членству в НАТО киевским властям.
Украинский деятель подчеркнул, что нынешнее киевское руководство имеет много вопросов в Ангеле Меркель, ведь если бы десять лет назад все пошло иначе, по иному бы, вероятно, сложилась ситуация с Донбассом и Крымом. Чижмарь говорил об этом во время программы "Народ против", которая выходит в эфир украинского телевизионного канала ZIK.
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