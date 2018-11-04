Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве обвинили Меркель в потере Крыма

4.11.2018 12:54

Фото: akamaihd.net



Украинский депутат высказал обвинения в адрес Ангелы Меркель в связи с потерей Крыма и утратой контроля над Донбассом, передает агентство "Интерфакс".



С таким заявлением представитель официального Киева Юрий Чижмарь выступил в эфире телевидения.



Как стало известно, депутат Верховной рады Юрий Чижмарь решил возложить на германского канцлера Ангелу Меркель ответственность за то, что Киев утратил контроль над Крымским полуостровом, а также восточными областями страны. По его словам, именно немецкий политик "должна сегодня гарантировать безопасность Украине", ведь это она в 2008 году в Румынии "в угоду путинской России" подняла вопрос о непредоставлении Плана действий по членству в НАТО киевским властям.



Украинский деятель подчеркнул, что нынешнее киевское руководство имеет много вопросов в Ангеле Меркель, ведь если бы десять лет назад все пошло иначе, по иному бы, вероятно, сложилась ситуация с Донбассом и Крымом. Чижмарь говорил об этом во время программы "Народ против", которая выходит в эфир украинского телевизионного канала ZIK.



Автор: Злата Богатова

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