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Трамп собирается отменить право на гражданство США по рождению
30.10.2018 18:36
Фото: lookmytrips.com
Глава американского государства Дональд Трамп выразил намерение отменить право на предоставление гражданства Соединенных Штатов по рождению.
Как подчеркнул президент, для этого вполне достаточно, чтобы он подписал соответствующий указ.
Американский президент выразил намерение подписать указ, который лишит детей иностранных граждан и нелегальных мигрантов право на получение американских документов лишь потому, что они появились на свет на территории США.
Заговорив об этом в ходе интервью для программы Axios on HBO, Дональд Трамп подчеркнул, что для отмены существующего порядка (президент назвал его несправедливым и даже смешным) вовсе не требуется конституционная поправка. Американский лидер заверил, что достаточно будет и указа, подписанного, главой государства.
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