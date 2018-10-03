Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты Forbes назвали самых богатых женщин России‍

11:58

Фото: domnaru.ru



Самой богатой россиянкой по версии авторитетного издания Forbes снова признана Елена Батурина.



По данным составителей рейтинга, объем капиталов супруги бывшего столичного градоначальника составляет 1,2 миллиарда долларов.



Елена Батурина, в прошлом владевшая девелоперской компанией "Интеко", ранее уже не раз возглавляла аналогичные списки. В частности, год назад, когда объем ее капиталов уменьшился (в сравнении с уровнем 2016 года) на сто миллионов долларов, ей все равно удалось удержать лидерство.



На почетной второй строке можно увидеть Татьяну Бакальчук. Составители престижного рейтинга оценили состояние гендиректора интернет-магазина Wildberries в шестьсот миллионов долларов. В прошлогоднем списке это место было отдано бывшей жене миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Сейчас Елена Рыболовлева замыкает тройку лидеров.



В число наиболее состоятельных женщин России на этот раз также попали Наталия Филева, которой принадлежат авиакомпании "Глобус" и "Сибирь", и член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева, в прошлом являвшаяся входившая в число держателей акций завода "Лебедянский".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 239

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