Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter CNN рассказал о конфликте ключевых помощников Трампа

19.10.2018 11:08

Фото: vk.me



В Белом доме случился конфликт между главными помощниками американского президента Дональда Трампа, передают зарубежные СМИ. Предположительно, причиной спора стали разногласия по вопросам охраны границы с Мексикой.



Как сообщает американский телевизионный канал CNN, участниками "ожесточенного спора" на повышенных тонах стали советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли. В минувший четверг, 18 октября, они столь бурно обменивались мнениями, что появились опасения о грядущей отставке одного из них.



Источники канала отмечают, что Болтон и Келли не смогли удержаться от крика, когда обсуждали вопросы, связанные с охраной границы между Соединенными Штатами и Мексикой. Кроме того, Болтон выступил с резкой критикой в адрес американского министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен - по его мнению, она якобы не принимает достаточных действий, чтобы покончить с потоком нелегальных мигрантов. Келли, в прошлом возглавлявший МВБ и являвшийся начальником Нильсен, не стал молчать, ответив оппоненту в не менее жесткой манере.



Авторы материала утверждают, что американский президент, узнав о перепалке, поддержал Болтона.



Автор: Злата Богатова

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