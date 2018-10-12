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США обвинили в нанесении удара по Сирии с применением белого фосфора
14:52
Фото: alterinfo.net
Международная коалиция атаковала окрестности сирийского города Хаджин Дейр-эз-Зор, использовав при этом боеприпасы с белым фосфором.
Об обстреле информирует агентство SANA.
Со ссылкой на собственные источники агентство сообщает, что в результате удара никто не пострадал.
В публикации отмечается, что военная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, атаковала объекты. расположенные в пригороде сирийского города Хаджин, который находится на территории провинции Дейр-эз-Зор. Удар был осуществлен с использованием запрещенных боеприпасов (в их состав входит белый фосфор).
В материале также указано, что атака была предпринята под предлогом борьбы против "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки признана экстремистской и официально запрещена в России и ряде друих стран).
Каких-либо сведений, которые бы подтверждали информацию об обстрелах Хаджина, из официальных источников на данный момент пока не поступало.
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