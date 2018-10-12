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Лавров: Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом поле


12.10.2018 20:48
Лавров: Москва ответит на обвинения в кибератаках в правовом полеФото: rustrademission.ru

Москва намерена дать ответ на обвинения в кибератаках в правовом поле, заявил глава отечественного МИД Сергей Лавров.

По мнению министра, западные коллеги "плохо читают исторические книги", если всерьез надеются "этой истерикой вывести нас из себя".

Фрагменты интервью, которое глава МИД РФ Сергей Лавров дал телевизионному каналу RT France, а также французским изданиям Paris Match и Le Figaro, опубликованы сегодня на официальном портале внешнеполитического ведомства.

Как заявил министр, прокомментировав обвинения в кибератаках, российская сторона всегда готова продолжить конструктивный разговор в правовом. Серьезный и профессиональный диалог может состояться, когда западные коллеги "выговорятся по полной программе", подчеркнул Лавров.

Ранее представители властей Нидерландов, Великобритании и Соединенных Штатов выступили с официальными заявлениями о предотвращенной атаке хакеров, которая была подготовлена с участием РФ. Согласно прозвучавшим за рубежом утверждениям, незаконные действия могли коснуться Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

По версии руководства Нидерландов, к инциденту могут быть причастны четверо граждан РФ, которые уже выдворены за пределы страны. Подчеркивалось, что все подозреваемые якобы являются сотрудниками Главного управления (в прошлом - ГРУ) Генштаба ВС России.

Автор: Злата Богатова

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