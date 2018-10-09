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Хейли уходит с поста постпреда США при ООН
9.10.2018 20:44
Фото: ooyuz.com
Никки Хейли покидает должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН, передают международные СМИ.
Как заявил американский президент Дональд Трамп, отставка произойдет в конце года. Предполагается, что имя нового постпреда глава государства назовет в течение ближайшего месяца.
По данным американского телевизионного канала CNN, о предстоящем уходе Никки Хейли объявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, она покинет пост американского постпреда при ООН уже в конце 2018 года.
Во время встречи с Хейли в Белом доме Трамп отметил, им вместе удалось проделать фантастическую работу, сообщает Bloomberg.
Информации о причинах отставки пока не поступало. Известно лишь, что новость о том, что Хейли еще на прошлой неделе обсуждала с президентом детали своей отставки, "шокировала многих высокопоставленных лиц", - отмечает Axios.
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