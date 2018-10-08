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Защита Трампа добивается отклонения иска бывшей порноактрисы


08:31
Стефани КлиффордФото: wordpress.com
Стефани Клиффорд

Юристы главы Соединенных Штатов просят суд отклонить иск, который ранее подала бывшая порноактриса. По мнению адвокатов американского президента, Дональд Трамп не подписывал соглашение о конфиденциальности в обмен на 130 тысяч долларов, поэтому бумага не имеет силы.

Юристы Дональда Трампа добиваются отклонения иска, который ранее подала против президента США Стефани Клиффорд. Заявительница, в прошлом снимавшаяся в фильмах для взрослых, утверждает, что некоторое время назад у нее были интимные отношения с нынешним главой американского государства.

Как передает агентство Bloomberg, разбирательство по этому делу проводится в Калифорнии, где был подан иск. По мнению адвокатов президента, которые уже продали соответствующее ходатайство, Трамп не подписывал соглашение, согласно которому Клиффорд щедро заплатили за молчание. Юристы настаивают, что их клиент и не планировал придерживаться договоренности, поэтому и не ставил под ним свою подпись. Вместе с тем, юристы указывают, что и Клиффорд, не так давно опубликовавшая откровенную книгу о связи с нынешним президентом США, не соблюдала условия соглашения.

Напомним, ранее бывшая порноактриса согласилась пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова. Оказалось, что она с вероятностью 99% говорила правду, рассказывая об интимной связи с президентом Соединенных Штатов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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