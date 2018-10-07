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Генсек НАТО рассказал сербам о причинах бомбардировок Югославии в 1999 году


7.10.2018 22:13
Генсек НАТО рассказал сербам о причинах бомбардировок Югославии в 1999 годуФото: anna-news.info

Основными причинами воздушных атак Югославии, осуществленных НАТО в 1999 году, являлись стремление защитить мирных граждан и отстранение от власти Слободана Милошевича. Об этом нынешний генсек Североатлантического военного альянса Йенс Столтенберг сообщил студентам на встрече в Белграде.

По словам Столтенберга, многие сербы до сих пор склонны очень негативно воспринимать эти бомбардировки, хотя целью атак являлось лишь предотвращение "дальнейших действий режима Милошевича", — передает телевизионный канал RTS слова генсека альянса. Выступив в Белграде, Столтенберг решил обратиться к народу Сербии с призывом "смотреть в будущее". При этом он подчеркнул, что альянс сейчас выступает за преодоление всех разногласий, которые существуют между Сербией и Косово.

Кроме того, Столтенберг в ходе общения со студентами вспомнил о том, как в детские годы попробовал мороженое в Калемегдане - парке, расположенном возле Белградской крепости. По словам генерального секретаря военного альянса, его мама и сестра в течение некоторого времени проживали в Белграде.

В 1999 году силы НАТО на фоне вооруженного противостояния албанцев из сепарастистки настроенной Освободительной армии Косово и сербских силовиков начали бомбить Югославию. Спустя пять лет косовские албанцы начали проводить погромы, следствием которого явилось вынужденное переселение представителей сербского населения за пределы края. В тот же период массово уничтожались историко-культурные памятники.

В феврале 2008 года в центральном городе Косово - Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Это самопровозглашенное государство до сих отказываются признавать Сербия, РФ, КНР, Израиль и многие другие страны.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования, проводившегося в минувшем марте Институтом по европейским делам сербов, подавляющее большинство респондентов- 62% - отказались бы принимать извинения НАТО за бомбардировки, которым в 1999 году подвергалась Югославия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 204

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