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Великобритания готова к кибератаке против Москвы, если РФ нападет на Запад
13:16
Фото: livejournal.com
В Лондоне выразили готовность осуществить кибератаку в отношении Москвы, если российская сторона попробует напасть на Запад.
Как отмечают иностранные СМИ, в таком случае британские власти намерены оставить российскую столицу без электроэнергии.
Со ссылкой на источник в службах безопасности королевства, пожелавший сохранить анонимность, рассказывается о том, что в условиях дефицита стандартных оборонных ресурсов, Лондон способен решиться на дополнительные меры, чтобы противостоять "агрессии Кремля".
Материал, в котором рассказывается о планах британского военного руководства, опубликован изданием The Sunday Times. Как утверждают авторы статьи, в Лондоне на сегодняшний день полностью готовы к тому, чтобы осуществить кибератаку против РФ, оставив Москву без электроэнергии. Как пишет газета, в британском правительстве "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал", в том числе, выключение света в Кремле.
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