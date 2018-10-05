Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Великобритания готова к кибератаке против Москвы, если РФ нападет на Запад

13:16

Фото: livejournal.com



В Лондоне выразили готовность осуществить кибератаку в отношении Москвы, если российская сторона попробует напасть на Запад.



Как отмечают иностранные СМИ, в таком случае британские власти намерены оставить российскую столицу без электроэнергии.



Со ссылкой на источник в службах безопасности королевства, пожелавший сохранить анонимность, рассказывается о том, что в условиях дефицита стандартных оборонных ресурсов, Лондон способен решиться на дополнительные меры, чтобы противостоять "агрессии Кремля".



Материал, в котором рассказывается о планах британского военного руководства, опубликован изданием The Sunday Times. Как утверждают авторы статьи, в Лондоне на сегодняшний день полностью готовы к тому, чтобы осуществить кибератаку против РФ, оставив Москву без электроэнергии. Как пишет газета, в британском правительстве "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал", в том числе, выключение света в Кремле.



Автор: Злата Богатова

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