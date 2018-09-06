|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Глава Венесуэлы объявил о запуске национальной криптовалюты
07:02
Фото: ntv.ru
Президент Венесуэлы официально объявил о запуске национальной криптовалюты петро, передает ТАСС.
При этом Николас Мадуро отметил, что в прошлом в его стране были зафиксированы кибератаки со стороны ряда других стран.
По словам Николаса Мадуро, в Венесуэле ранее были зафиксированы кибератаки со стороны Колумбии, Соединенных Штатов и Франции. Целью этих действий, отметил глава государства, было намерение "вывести из обращения" то, что на сегодняшний день уже стало реальным.
Предполагается, что национальная криптовалюта петро в будущем будет использоваться в качестве платежного средства в международной торговле. Как отметил Мадуро, план развития, запускаемый венесуэльским руководством, рассчитан на десятилетие.
В Каракасе надеются, что в будущем эта валюта сможет "мощно позиционировать себя" как на национальном, так и глобальном уровне.
Выступив в эфире гостелевидения, руководитель Боливарианской Республики сказал, что граждане Венесуэлы теперь могут пройти регистрацию на специально созданном сайте и завести электронный кошелек. Затем в течение нескольких дней им будет предоставлен доступ к петро. Примерно через месяц криптовалюту начнут продавать за суверенные боливары.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|