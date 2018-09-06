Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Глава Венесуэлы объявил о запуске национальной криптовалюты

07:02

Фото: ntv.ru



Президент Венесуэлы официально объявил о запуске национальной криптовалюты петро, передает ТАСС.



При этом Николас Мадуро отметил, что в прошлом в его стране были зафиксированы кибератаки со стороны ряда других стран.



По словам Николаса Мадуро, в Венесуэле ранее были зафиксированы кибератаки со стороны Колумбии, Соединенных Штатов и Франции. Целью этих действий, отметил глава государства, было намерение "вывести из обращения" то, что на сегодняшний день уже стало реальным.



Предполагается, что национальная криптовалюта петро в будущем будет использоваться в качестве платежного средства в международной торговле. Как отметил Мадуро, план развития, запускаемый венесуэльским руководством, рассчитан на десятилетие.



В Каракасе надеются, что в будущем эта валюта сможет "мощно позиционировать себя" как на национальном, так и глобальном уровне.



Выступив в эфире гостелевидения, руководитель Боливарианской Республики сказал, что граждане Венесуэлы теперь могут пройти регистрацию на специально созданном сайте и завести электронный кошелек. Затем в течение нескольких дней им будет предоставлен доступ к петро. Примерно через месяц криптовалюту начнут продавать за суверенные боливары.



Автор: Злата Богатова

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