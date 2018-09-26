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Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в США


26.9.2018 23:06
Трамп: Китай пытался вмешиваться в выборы в СШАФото: cloudinary.com

Пекин пытался оказывать влияние на промежуточные выборы в конгресс Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, он стал первым лидером государства, "который создает трудности Китаю в сфере торговли". С таким утверждением президент США выступил в ходе заседания Совбеза ООН.

Помимо обвинений в адрес Пекина, американский лидер успел коснуться и целого ряда других наиболее актуальных вопросов международной повестки. В частности, Дональд Трамп, заговоря о ситуации в Идлибе. выразил благодарность Ирану, России и Сирии. По словам главы США, по его настоятельному требованию они значительно замедлили атаку на трехмиллионное население провинции, чтобы "добраться до 35 тысяч террористов".

Глава Белого дома также заявил о том, что Москва и Тегеран оказывают содействие кровавому сирийскому режиму. В будущем Соединенные Штаты продолжат политику жестких ограничений в отношении Ирана, учитывая его "злонамеренную" деятельность, заявил Трамп.

Автор: Злата Богатова

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