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Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы
Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы
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Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы


26.9.2018 11:57
Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы Фото: novorosinform.org

В Японском Минобороны в ускоренном режиме ведут работу по созданию сверхзвуковых планирующих бомб, способных преодолевать значительные расстояния.

Ранее предполагалось, что новые бомбы могут поступить на вооружение в 2033 году, однако сейчас появились сведения о том, что это может произойти на семь лет раньше.

Цитируя собственные источники в японском оборонном ведомстве, СМИ пишут о том, что планирующая бомба будет использоваться в качестве головной части ракеты. Согласно замыслу разработчиков, она будет способна отделяться на большой высоте, после чего устремится к цели со сверхзвуковой скоростью. Создатели рассчитывают, что перехват таких бомб будет крайне затруднен.

Информации о возможной дальности действия новых бомб пока нет, но известно, что она окажется очень большой, пишет газета The Japan Times. В публикации отмечается, что подобное вооружение фактически можно применять в качестве наступательного, а это противоречит мирным положениям японского законодательства.

Запуск таких ракет будет производиться с мобильных наземных установок, которые могут быть размещены на островах в Восточно-Китайском море. Учитывая это, существует риск конфликта с Пекином, претендующего на архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), расположенный в этом районе. На сегодняшний день он остается под контролем Токио.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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