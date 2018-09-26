Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы

26.9.2018 11:57

Фото: novorosinform.org



В Японском Минобороны в ускоренном режиме ведут работу по созданию сверхзвуковых планирующих бомб, способных преодолевать значительные расстояния.



Ранее предполагалось, что новые бомбы могут поступить на вооружение в 2033 году, однако сейчас появились сведения о том, что это может произойти на семь лет раньше.



Цитируя собственные источники в японском оборонном ведомстве, СМИ пишут о том, что планирующая бомба будет использоваться в качестве головной части ракеты. Согласно замыслу разработчиков, она будет способна отделяться на большой высоте, после чего устремится к цели со сверхзвуковой скоростью. Создатели рассчитывают, что перехват таких бомб будет крайне затруднен.



Информации о возможной дальности действия новых бомб пока нет, но известно, что она окажется очень большой, пишет газета The Japan Times. В публикации отмечается, что подобное вооружение фактически можно применять в качестве наступательного, а это противоречит мирным положениям японского законодательства.



Запуск таких ракет будет производиться с мобильных наземных установок, которые могут быть размещены на островах в Восточно-Китайском море. Учитывая это, существует риск конфликта с Пекином, претендующего на архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), расположенный в этом районе. На сегодняшний день он остается под контролем Токио.



Автор: Злата Богатова

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