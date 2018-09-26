|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Минобороны Японии создает сверхзвуковые планирующие бомбы
26.9.2018 11:57
Фото: novorosinform.org
В Японском Минобороны в ускоренном режиме ведут работу по созданию сверхзвуковых планирующих бомб, способных преодолевать значительные расстояния.
Ранее предполагалось, что новые бомбы могут поступить на вооружение в 2033 году, однако сейчас появились сведения о том, что это может произойти на семь лет раньше.
Цитируя собственные источники в японском оборонном ведомстве, СМИ пишут о том, что планирующая бомба будет использоваться в качестве головной части ракеты. Согласно замыслу разработчиков, она будет способна отделяться на большой высоте, после чего устремится к цели со сверхзвуковой скоростью. Создатели рассчитывают, что перехват таких бомб будет крайне затруднен.
Информации о возможной дальности действия новых бомб пока нет, но известно, что она окажется очень большой, пишет газета The Japan Times. В публикации отмечается, что подобное вооружение фактически можно применять в качестве наступательного, а это противоречит мирным положениям японского законодательства.
Запуск таких ракет будет производиться с мобильных наземных установок, которые могут быть размещены на островах в Восточно-Китайском море. Учитывая это, существует риск конфликта с Пекином, претендующего на архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао), расположенный в этом районе. На сегодняшний день он остается под контролем Токио.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|