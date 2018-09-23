Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в Сирии

07:46

Фото: metrotvnews.com



Действия Россия не приносят пользы ни Украине, ни Сирии, убежден американский госсекретарь Майк Помпео.



С таким заявлением представитель руководства Соединенных Штатов выступил в эфире телевизионного канала NBC.



Во время интервью Майку Помпео был задан вопрос об эффективности действий российской стороны по отношению к Украине и Сирии. Журналист спросил, правильно ли утверждение о том, что ни для одной из этих стран нет никакой пользы. Помпео заявил, что эти слова весьма справедливы.



По словам Помпео, его печалит сложившаяся сейчас ситуация. Россия и Соединенные Штаты имеют общие интересы в различных сферах, и в прошлом он "тесно взаимодействовал" с РФ по вопросам, связанным с противостоянием терроризму. Однако Россия сейчас "сильно отличается" от США, если судить по уровню полезности ее действий, заявил глава Госдепа.



Поделившись своим мнением, Помпео напомнил о введении Вашингтоном санкций в адрес Китая. Целью ограничений, объявленных из-за закупок оружия российского производства, было намерение "дать отпор" Москве, указал американский дипломат.



Автор: Злата Богатова

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