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Помпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в Сирии


07:46
Помпео: действия РФ не приносят пользу ни на Украине, ни в СирииФото: metrotvnews.com

Действия Россия не приносят пользы ни Украине, ни Сирии, убежден американский госсекретарь Майк Помпео.

С таким заявлением представитель руководства Соединенных Штатов выступил в эфире телевизионного канала NBC.

Во время интервью Майку Помпео был задан вопрос об эффективности действий российской стороны по отношению к Украине и Сирии. Журналист спросил, правильно ли утверждение о том, что ни для одной из этих стран нет никакой пользы. Помпео заявил, что эти слова весьма справедливы.

По словам Помпео, его печалит сложившаяся сейчас ситуация. Россия и Соединенные Штаты имеют общие интересы в различных сферах, и в прошлом он "тесно взаимодействовал" с РФ по вопросам, связанным с противостоянием терроризму. Однако Россия сейчас "сильно отличается" от США, если судить по уровню полезности ее действий, заявил глава Госдепа.

Поделившись своим мнением, Помпео напомнил о введении Вашингтоном санкций в адрес Китая. Целью ограничений, объявленных из-за закупок оружия российского производства, было намерение "дать отпор" Москве, указал американский дипломат.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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