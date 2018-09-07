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Глава Минобороны Франции обвинила Россию в шпионаже
7.9.2018 20:12
Фото: sozcu.com.tr
Представители официального Парижа обвинили Москву в шпионской деятельности, передают российские СМИ.
С соответствующим заявлением выступила глава Минобороны страны Флоранс Парли.
По словам руководителя иностранного военного ведомства, не так давно было зафиксировано приближение российского спутника к французскому. Как подчеркнула Флоранс Парли, учитывая чрезмерное сближение возникли основания полагать, что российское устройство пыталось перехватить коммуникацию и подслушать соседей.
Парли назвала случившееся не только проявлением недружественности, но и "актом шпионажа". Министр говорила на эту тему в ходе выступления в подразделении Национального центра космических исследований (CNES), которое находится в Тулузе.
Министр пояснила, что инцидент был зафиксирован французской стороной около года назад, на высоте порядка 36 тысяч километров.
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