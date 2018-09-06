ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Кубани вынесен приговор убийце соседки-пенсионерки и трех ее внуков
На Кубани вынесен приговор убийце соседки-пенсионерки и трех ее внуков
В Нью-Йорке отправили на карантин прибывший из Дубая лайнер со 100 пассажирами
В Нью-Йорке отправили на карантин прибывший из Дубая лайнер со 100 пассажирами
Максаковой угрожают украинские патриоты, требуя покинуть страну
Максаковой угрожают украинские патриоты, требуя покинуть страну
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Меркель одобрила действия РФ в СирииМеркель одобрила действия РФ в Сирии
Названы богатейшие семьи РоссииНазваны богатейшие семьи России
Британский министр заявил об ответственности Путина за отравление СкрипалейБританский министр заявил об ответственности Путина за отравление Скрипалей
Певица Юлия Самойлова заявила о желании покинуть РоссиюПевица Юлия Самойлова заявила о желании покинуть Россию
Максаковой угрожают украинские патриоты, требуя покинуть странуМаксаковой угрожают украинские патриоты, требуя покинуть страну

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Отзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондентаОтзывы о ГлобалМед: личный опыт нашего корреспондента
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Меркель одобрила действия РФ в Сирии


10:10
Меркель одобрила действия РФ в СирииФото: rg.ru

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый раз высказалась в поддержку действий РФ в Сирии.

Как передают германские СМИ, по мнению политика, важно сейчас обеспечивать защиту мирному населению САР, не допуская гуманитарной катастрофы.

По данным Deutsche Wirtschafts Nachrichten, германский канцлер Ангела Меркель в первый раз выразила поддержку проведению антитеррористической операции, которую осуществляет российская сторона в Сирии. Сложность заключается в том, что радикалы предпринимают попытки прикрываться мирными жителями в качестве "живых щитов".

Прокомментировав операцию на территории провинции Идлиб, Ангела Меркель отметила, что уже обсуждала связанные с этим вопросы с лидерами РФ и Турции. В ходе бесед с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом канцлер ФРГ. в частности, указывала на необходимость борьбы с радикалами и при этом защиты мирного населения. Нужно не допустить гуманитарной катастрофы, подчеркивала при этом глава германского правительства.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Установлена причина утечки воздуха на космическом корабле «Союз»Установлена причина утечки воздуха на космическом корабле «Союз»
«Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии«Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии
СМИ: Илона Маска пытались сместить с должности главы TeslaСМИ: Илона Маска пытались сместить с должности главы Tesla
Названы богатейшие семьи РоссииНазваны богатейшие семьи России
При покушении на Захарченко ранены 11 человекПри покушении на Захарченко ранены 11 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 774


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru