|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Меркель одобрила действия РФ в Сирии
10:10
Фото: rg.ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в первый раз высказалась в поддержку действий РФ в Сирии.
Как передают германские СМИ, по мнению политика, важно сейчас обеспечивать защиту мирному населению САР, не допуская гуманитарной катастрофы.
По данным Deutsche Wirtschafts Nachrichten, германский канцлер Ангела Меркель в первый раз выразила поддержку проведению антитеррористической операции, которую осуществляет российская сторона в Сирии. Сложность заключается в том, что радикалы предпринимают попытки прикрываться мирными жителями в качестве "живых щитов".
Прокомментировав операцию на территории провинции Идлиб, Ангела Меркель отметила, что уже обсуждала связанные с этим вопросы с лидерами РФ и Турции. В ходе бесед с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом канцлер ФРГ. в частности, указывала на необходимость борьбы с радикалами и при этом защиты мирного населения. Нужно не допустить гуманитарной катастрофы, подчеркивала при этом глава германского правительства.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|