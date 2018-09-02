|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
«Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии
2.9.2018 22:11
Фото: dlmn.info
Опубликована секретная директива ООН по Сирии, предполагающая свержение Асада. Материал размещен в газете "Коммерсантъ".
Судя по этому документу, ООН будет содействовать реконструкции в этой стране лишь после всеобъемлющего политического перехода власти.
В секретной директиве ООН указано, что международная организация будет оказывать помощь в восстановлении САР лишь после того, как в стране изменится политический режим. Документ, предназначенный для внутреннего пользования, был выпущен в середине октября прошлого года.
Как сообщает газета, в тексте также говорилось о том, что ООН не будет принимать участия в каких-либо проектах, связанных с реконструкцией экономической сферы. Предполагалось, что речь может идти исключительно о гуманитарной помощи, направленной на спасение человеческих жизней и обеспечение их базовых потребностей. Любого рода мероприятия, выходящие за указанные рамки, необходимо отражать в других механизмах. При этом подчеркивается, что при оказании помощи приоритетными будут интересы народа, а не властей.
Предположительно, этот текст был составлен Джеффри Фелтманом, который вплоть до минувшей весны занимал должность замглавы ООН по политическим вопросам.
Ранее о том, что существует секретная директива, которая запрещает подразделениям ООН участвовать в восстановлении экономики САР, говорил руководитель отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. При этом российский министр указал на недопустимость попыток манипулировать секретариатом международной организации, которые позволяют себе некоторые отдельные страны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|