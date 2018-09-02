Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Ъ» обнародовал секретную директиву ООН по Сирии

2.9.2018 22:11

Фото: dlmn.info



Опубликована секретная директива ООН по Сирии, предполагающая свержение Асада. Материал размещен в газете "Коммерсантъ".



Судя по этому документу, ООН будет содействовать реконструкции в этой стране лишь после всеобъемлющего политического перехода власти.



В секретной директиве ООН указано, что международная организация будет оказывать помощь в восстановлении САР лишь после того, как в стране изменится политический режим. Документ, предназначенный для внутреннего пользования, был выпущен в середине октября прошлого года.



Как сообщает газета, в тексте также говорилось о том, что ООН не будет принимать участия в каких-либо проектах, связанных с реконструкцией экономической сферы. Предполагалось, что речь может идти исключительно о гуманитарной помощи, направленной на спасение человеческих жизней и обеспечение их базовых потребностей. Любого рода мероприятия, выходящие за указанные рамки, необходимо отражать в других механизмах. При этом подчеркивается, что при оказании помощи приоритетными будут интересы народа, а не властей.



Предположительно, этот текст был составлен Джеффри Фелтманом, который вплоть до минувшей весны занимал должность замглавы ООН по политическим вопросам.



Ранее о том, что существует секретная директива, которая запрещает подразделениям ООН участвовать в восстановлении экономики САР, говорил руководитель отечественного дипломатического ведомства Сергей Лавров. При этом российский министр указал на недопустимость попыток манипулировать секретариатом международной организации, которые позволяют себе некоторые отдельные страны.



Автор: Злата Богатова

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