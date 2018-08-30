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В США рассекретили содержание бесед Ельцина с Клинтоном о Путине‍


12:12
В США рассекретили содержание бесед Ельцина с Клинтоном о Путине‍Фото: fn-volga.ru

В Соединенных Штатах обнародовали расшифровку разговоров Ельцина с Клинтоном, во время которого российский лидер рассказывал американскому коллеге о том, почему он решил выбрать в качестве своего преемника Путина. Материалы, ранее были засекреченными, опубликованы на портале библиотеки экс-главы США Билла Клинтона.

Библиотека опубликовала расшифровки бесед Бориса Ельцина, в период 1991-1999 годов занимавшего пост российского президента России, с американским лидером Биллом Клинтоном. В материалах, которые ранее были засекречены, Ельцин рассказывает, почему он решил выбрать Владимира Путина своим преемником.

В частности, во время телефонной беседы, проходившей в  сентябре 1999 года, российский лидер заявил о том, что ему потребовалось достаточно много времени, чтобы принять обдуманное решение. В результате он "наткнулся" на подходящую кандидатуру, и это был именно Путин. Тщательно изучив его биографию, интересы, круг общения и другие сведения, глава государства утвердился во мнении, что Путина можно считать надежным и он "хорошо осведомлен о тех областях", входящих в зону его ответственности. При этом Ельцин назвал своего преемника "обстоятельным и сильным". Обладая при этом высокой коммуникабельностью, он с легкостью наладит "хорошие отношения и контакт с партнерами", - предполагал президент.

Автор: Злата Богатова

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