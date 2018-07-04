Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ВЦИОМ выяснил, сколько стоит подготовка детей к школе в этом году

11:26

Фото: rurose.ru



Социологи выяснили, сколько денег пришлось потратить россиянам, чтобы подготовить своих детей к началу учебного года.



Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Судя по его результатам, в среднем эта сумма составила не менее двадцати тысяч рублей, передает РИА Новости.



Результаты соцопроса свидетельствуют, что усредненные расходы на подготовку одного ребенка школьного возраста к первому сентября в 2018 году превышают двадцать одну тысячу рублей. Большая часть суммы - чуть менее 10,2 тысячи - тратится на школьную форму и сменную обувь. Около двух с половиной тысяч рублей среднестатистические россияне потратили на ранцы, различные канцелярские товары, письменные принадлежности и учебно-методические материалы.



Немало респондентов указали на то, что им приходится сдавать деньги на нужды школы. В среднем речь идет примерно о 1,2 тысячи. На собранные таким образом деньги по договоренности с администрацией учебного заведения оплачивается работа охранников, закупаются моющие средства и т.д. Чуть больше тысячи рублей многие россияне отдают школам в виде добровольных взносов.



Свыше половины опрошенных (67%) убеждены, что сами должны приобретать школьную форму, в 2010 году так считали лишь 46% респондентов. Треть (33%) участников исследования отметили, что не видят ничего плохого в том, чтобы покупать подарки для педагогов (восемь лет назад такого мнения придерживались около 22%). Треть родителей также готовы доплачивать за проведение дополнительных занятий по основным предметам (количество возросло с 16% в 2010 году до 33%).



Социологи "ВЦИОМ-Спутник" проводили это телефонное исследование 27 августа, опросив более полутора тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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