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Порошенко объявил о скором разрыве договора о дружбе с РФ


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Порошенко объявил о скором разрыве договора о дружбе с РФФото: hronika.info

МИД Украины завершает подготовку документов, которые необходимы для запуска процедуры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Как утверждает Петр Порошенко, соглашение якобы уже стало анахронизмом по вине официальной Москвы.

По словам украинского президента, в самое ближайшее время ему будет передан необходимый пакет документов, который сейчас готовят в дипломатическом ведомстве. Петр Порошенко пояснил, что разрыв Договора о дружбе с РФ, оформленного весной 1997 года, планируется начать уже совсем скоро.

В ходе официальной встречи с представителями украинского дипкорпуса Порошенко также указал, что киевское руководство подходит к этому шагу после соответствующей тщательной подготовки. Все действия имеют надежную юридическую защиту, подчеркнул украинский президент Украины. Порошенко добавил, что соглашение, заключенное с Москвой, на сегодняшний день уже стало анахронизмом по причине российской политики.

Напомним, минувшей весной Порошенко анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об одностороннем разрыве ряда пунктов этого договора. Украинский президент тогда говорил о том, что полностью договор отменять нельзя.

Автор: Злата Богатова

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