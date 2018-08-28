Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Порошенко объявил о скором разрыве договора о дружбе с РФ

00:02

Фото: hronika.info



МИД Украины завершает подготовку документов, которые необходимы для запуска процедуры по прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.



Как утверждает Петр Порошенко, соглашение якобы уже стало анахронизмом по вине официальной Москвы.



По словам украинского президента, в самое ближайшее время ему будет передан необходимый пакет документов, который сейчас готовят в дипломатическом ведомстве. Петр Порошенко пояснил, что разрыв Договора о дружбе с РФ, оформленного весной 1997 года, планируется начать уже совсем скоро.



В ходе официальной встречи с представителями украинского дипкорпуса Порошенко также указал, что киевское руководство подходит к этому шагу после соответствующей тщательной подготовки. Все действия имеют надежную юридическую защиту, подчеркнул украинский президент Украины. Порошенко добавил, что соглашение, заключенное с Москвой, на сегодняшний день уже стало анахронизмом по причине российской политики.



Напомним, минувшей весной Порошенко анонсировал внесение в Верховную раду законопроекта об одностороннем разрыве ряда пунктов этого договора. Украинский президент тогда говорил о том, что полностью договор отменять нельзя.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.8.2018 16:20 Песков анонсировал телеобращение Путина о пенсионных изменениях

Песков анонсировал телеобращение Путина о пенсионных изменениях 27.8.2018 22:18 В Сети вновь высмеяли нелепую одежду Климкина

В Сети вновь высмеяли нелепую одежду Климкина 27.8.2018 16:57 В Душанбе опровергли информацию о нанесении авиаударов по талибам в Афганистане

В Душанбе опровергли информацию о нанесении авиаударов по талибам в Афганистане 27.8.2018 15:30 Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым

Путин провел выходные в Туве вместе с Шойгу и Бортниковым 27.8.2018 01:33 Трампа нет в числе приглашенных на похороны Маккейна