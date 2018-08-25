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Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем
02:11
Фото: newsgra.com
Российские дипломаты обвинили Великобританию в провокации над Черным морем.
В официальном комментарии посольства РФ инцидент с истребителями назван опасным, а действия руководства страны - безответственными.
По мнению российских дипломатов, британская сторона допускает совершенно безответственное и даже провокационное поведение. Посольство РФ в Лондоне отреагировало на заявление главы Минобороны королевства Гэвина Уильямсона, который ранее сообщил о "перехвате" российского патрульного самолета над водами Черного моря. Действия российских ВС, в том числе, полеты над акваторией Черного моря, в полной мере соответствуют всем нормам международного права. Они не представляют какой-либо угрозы ни для Британии, ни для союзников королевства, подчеркнули в дипмиссии.
Ранее Гэвин Уильямсон заявил о том, что Лондон шлет "четкое послание" о готовности "коллективно отвечать на любой акт агрессии". Великобритания продолжает оказывать поддержку своим союзникам в Восточной Европе по сдерживанию любого рода угроз, с которыми им якобы приходится сталкиваться, говорил министр.
Российские дипломаты, отреагировав на заявление британского министра, указали на то, что Уильямсон, как и другие представители официального Лондона, преподносят широкой общественности "рутинные действия" ВКС РФ как некие "провокационные инциденты". В посольстве отметили, что такие действия они считают "в высшей степени безответственными". Подобные эпизоды, по мнению дипломатов, свидетельствуют лишь о пагубности идеи размещать британские ВВС и другие силы НАТО на территории Польши, Румынии и стран Балтии.
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