Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии боевики готовят атаку на Хаму и Алеппо

00:41

Фото: misanec.ru



В Сирии ведется подготовка к масштабной атаке на Хаму и Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского Минобороны.



Как стало известно, на подступах к указанному району скопилось несколько тысяч боевиков, которые располагают тяжелым вооружением и бронетехникой.



О силах боевиков, сконцентрированных на территории провинции Идлиб, рассказал генерал-майор Алексей Цыганков, который руководит Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. По его словам, ведется подготовка для начала масштабного наступления на Алеппо и Хаму, которые на сегодняшний день контролируются правительственными силами.



Генерал-майор указал, что свыше 70% территории провинции Идлиб пока остаются под властью экстремистских группировок. Наиболее крупной из них сейчас является "Хайат Тахрир аш-Шам" (в прошлом называлась "Джебхат ан-Нусра, ее деятельность в РФ официально запрещена).



Не так давно главарь "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад Аль-Джулани обратился ко всем бандам в Идлибе с призывом сплотить силы для "джихада", направленного против светского государства САР. Более пятисот человек, являющихся сторонниками начала политического диалога, были задержаны экстремистами и брошены в тюрьмы. Для наступления на Хаму и Алеппо боевики собрали несколько тысяч человек, которые располагают бронетехникой и тяжелым вооружением.



Ранее в Минобороны РФ рассказали о подготовке очередной провокации с "применением химического оружия". Таким образом экстремисты собираются обвинить Дамаск в том, что якобы наносятся удары по представителям мирного населения. Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, информация подтверждена рядом независимых источников. Судя по этим данным, для "постановочной атаки" в город Джиср-эш-Шугур уже доставили несколько емкостей с хлором.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 03:40 В США умер сенатор Джон Маккейн

В США умер сенатор Джон Маккейн 02:11 Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍

Посольство РФ обвинило Лондон в безответственности после провокации над Черным морем‍ 00:50 Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды»

Власти Йемена объявили о гибели лидера «Аль-Каиды» 25.8.2018 18:10 В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии

В «Единой России» отреагировали на кокаин с логотипом‍ партии 25.8.2018 13:24 NYT: американские информаторы в Москве не могут выходить на связь