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В Сирии боевики готовят атаку на Хаму и Алеппо


00:41
В Сирии боевики готовят атаку на Хаму и АлеппоФото: misanec.ru

В Сирии ведется подготовка к масштабной атаке на Хаму и Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского Минобороны.

Как стало известно, на подступах к указанному району скопилось несколько тысяч боевиков, которые располагают тяжелым вооружением и бронетехникой.

О силах боевиков, сконцентрированных на территории провинции Идлиб, рассказал генерал-майор Алексей Цыганков, который руководит Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. По его словам, ведется подготовка для начала масштабного наступления на Алеппо и Хаму, которые на сегодняшний день контролируются правительственными силами.

Генерал-майор указал, что свыше 70% территории провинции Идлиб пока остаются под властью экстремистских группировок. Наиболее крупной из них сейчас является "Хайат Тахрир аш-Шам" (в прошлом называлась "Джебхат ан-Нусра, ее деятельность в РФ официально запрещена).

Не так давно главарь "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад Аль-Джулани обратился ко всем бандам в Идлибе с призывом сплотить силы для "джихада", направленного против светского государства САР. Более пятисот человек, являющихся сторонниками начала политического диалога, были задержаны экстремистами и брошены в тюрьмы. Для наступления на Хаму и Алеппо боевики собрали несколько тысяч человек, которые располагают бронетехникой и тяжелым вооружением.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о подготовке очередной провокации с "применением химического оружия". Таким образом экстремисты собираются обвинить Дамаск в том, что якобы наносятся удары по представителям мирного населения. Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, информация подтверждена рядом независимых источников. Судя по этим данным, для "постановочной атаки" в город Джиср-эш-Шугур уже доставили несколько емкостей с хлором.

Автор: Злата Богатова

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