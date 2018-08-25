|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сирии боевики готовят атаку на Хаму и Алеппо
00:41
Фото: misanec.ru
В Сирии ведется подготовка к масштабной атаке на Хаму и Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на заявление российского Минобороны.
Как стало известно, на подступах к указанному району скопилось несколько тысяч боевиков, которые располагают тяжелым вооружением и бронетехникой.
О силах боевиков, сконцентрированных на территории провинции Идлиб, рассказал генерал-майор Алексей Цыганков, который руководит Центром по примирению враждующих сторон в Сирии. По его словам, ведется подготовка для начала масштабного наступления на Алеппо и Хаму, которые на сегодняшний день контролируются правительственными силами.
Генерал-майор указал, что свыше 70% территории провинции Идлиб пока остаются под властью экстремистских группировок. Наиболее крупной из них сейчас является "Хайат Тахрир аш-Шам" (в прошлом называлась "Джебхат ан-Нусра, ее деятельность в РФ официально запрещена).
Не так давно главарь "Хайат Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммад Аль-Джулани обратился ко всем бандам в Идлибе с призывом сплотить силы для "джихада", направленного против светского государства САР. Более пятисот человек, являющихся сторонниками начала политического диалога, были задержаны экстремистами и брошены в тюрьмы. Для наступления на Хаму и Алеппо боевики собрали несколько тысяч человек, которые располагают бронетехникой и тяжелым вооружением.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о подготовке очередной провокации с "применением химического оружия". Таким образом экстремисты собираются обвинить Дамаск в том, что якобы наносятся удары по представителям мирного населения. Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, информация подтверждена рядом независимых источников. Судя по этим данным, для "постановочной атаки" в город Джиср-эш-Шугур уже доставили несколько емкостей с хлором.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|