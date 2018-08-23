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В Грозном ответили на обращение «Новой газеты» к Собянину


18:59
В Грозном ответили на обращение «Новой газеты» к СобянинуФото: smi2.net

В Чечне отреагировали на призыв "Новой газеты", которая призвала мэра Москвы Сергея Собянина запретить в столицу Рамзану Кадырова.

Журналисты также обвинили лидера региона в экстремизме и "незамутненном сепаратизме".

Как сообщил пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, в Грозном текст "Новой газеты" восприняли как "пустышку", передает РБК. Материал не стоит даже рассматривать как обращение, отметил он. По словам Каримова, существуют вещи, "которые серьезные издания" даже в шутку не должны себе позволять, ведь "настоящие журналисты — это люди чести, совести и достоинства".

Отметив, что его мнение, вероятно, совпадает с позицией Кадырова, пресс-секретарь подчеркнул, что слова лидера региона были о "людях, которые прикрываются маской правозащитников". Каких-либо предосудительных заявлений в адрес истинных правозащитников Кадыров никогда в прошлом не говорил, сказал Каримов.

Ранее в " Новой газете" появилось обращение к Сергею Собянину. В тексте содержалась просьба о введении "симметричного санкционного запрета" в отношении Рамзана Кадырова. Отмечалось, что чеченскому лидеру нужно запретить въезд в Москву после того, как он поделился мнением о провозащитниках, "поднимающим вой" из-за попыток провести расследование и профилактическую работу. Таким людям, по словам Кадырова, в Чечне нет места.

Говоря на эту тему, Кадыров также апеллировал к материалу "Новой газеты", который был посвящена недавним инцидентам с чеченскими подростками, атаковавших сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова

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