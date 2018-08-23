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В Калифорнии успешно испытали ракеты MALD-X
12:02
Фото: tehnot.com
Пентагон отчитался об успешно проведенных испытаниях аппарата MALD-X - ракеты, которая применяется в качестве ложной цели для систем ПВО противника. Американское оборонное министерство уже распространило соответствующее заявление, передает ТАСС.
В официальном сообщении Минобороны Соединенных Штатов указано, что испытания осуществлялись 20 и 22 августа на калифорнийской базе военно-морской авиации Пойнт-Мугу, которая находится в Калифорнии.
Как отмечает руководитель аппарата стратегических возможностей при управлении замглавы военного ведомства по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам Крис Шэнк, благодаря своей структуре MALD-X могут быстро адаптироваться для разных задач.
Какой-либо уточняющей информации о конструкторских особенностях этих аппаратов официальные источники пока не приводят. На текущий момент известно, что основной их задачей является имитация реальных боевых самолетов. Пока они сбивают с толку ПВО противника, истребители и бомбардировщики могут получить существенное преимущество, учитывая, что радары воспринимают такого рода ложные цели аналогично полноценным самолетам.
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