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В правительстве прокомментировали «пропажу» Медведева


22:41
В правительстве прокомментировали «пропажу» МедведеваФото: er.ru

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в связи с травмой не участвует в проведении публичных мероприятий, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Уточняется, что травма была получена во время спортивных занятий.

Как информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев в течение некоторого времени не будет проводить публичных мероприятий. Причиной этого является полученная им травма.

В пресс-службе пояснили, что Медведев был травмирован, когда занимался спортом. Какие-либо обстоятельства случившегося пока не уточняются. Предполагается, что некоторые мероприятия, в которых планировалось участие премьер-министра, будут в ближайшее время отменены, подтвердили официальные представители кабмина.

Ранее в некоторых средствах массовой информации распространились сведения об изменениях в деловом графике премьер-министра. Отмечалось, что ряд мероприятий был отменен.

Автор: Злата Богатова

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