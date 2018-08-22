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В правительстве прокомментировали «пропажу» Медведева
22:41
Фото: er.ru
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в связи с травмой не участвует в проведении публичных мероприятий, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Уточняется, что травма была получена во время спортивных занятий.
Как информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев в течение некоторого времени не будет проводить публичных мероприятий. Причиной этого является полученная им травма.
В пресс-службе пояснили, что Медведев был травмирован, когда занимался спортом. Какие-либо обстоятельства случившегося пока не уточняются. Предполагается, что некоторые мероприятия, в которых планировалось участие премьер-министра, будут в ближайшее время отменены, подтвердили официальные представители кабмина.
Ранее в некоторых средствах массовой информации распространились сведения об изменениях в деловом графике премьер-министра. Отмечалось, что ряд мероприятий был отменен.
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