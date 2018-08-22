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Чешский парламент признал ввод войск в страну в 1968 году актом вторжения
11:32
Фото: blogspot.com
В парламенте Чехии принято решение о том, что ввод войск в страну в 1968 году признается актом вторжения.
Как передает сегодня ТАСС, соответствующее постановление поддержало подавляющее большинство депутатов нижней палаты - 145 из 156.
Как стало известно, нижней палатой чешского парламента было принято постановление, согласно которому вступление войск Варшавского Договора (ВД) в Чехословацкую Социалистическую Республику (ЧССР) в августе 1968 года официально признано актом иностранного вторжения с последующей оккупацией.
В тексте документа декларируется, что действия государств-членов ВД - Советского Союза, Германской Демократической Республики, Болгарии, Венгрии и Польши противоречили нормам международного права. Отмечается, что принятое в связи с пятидесятилетием описываемых событий постановление носит характер политического заявления.
По словам христианского демократа Яна Бартошека, выступавшего в качестве инициатора принятия данного постановления, во время голосования против никто из депутатов не высказался. Воздержаться при этом решили только представители "Акции недовольных граждан" (правящее движение) и Компартии Чехии и Моравии. В число тех, кто воздержался, вошли, в частности, руководители министерств транспорта и регионального развития Чехии.
Полвека назад в руководстве стран - участниц ВД было принято решение о вводе в ЧССР военной техники. Целью этих действий являлась убедительная демонстрация мощи на фоне развивающихся тогда демократических преобразований. В современных учебниках по истории их называют "Пражской весной". Советский Союз направил наиболее крупное количество военного контингента - порядка полумиллиона человек и тысячи танков.
По мнению современных чешских историков, за период до конца 1968 года жертвами сознательных либо случайных действий солдат ВД в те дни стали не менее 137 чехословацких граждан. Первые выстрелы прозвучали в ночь на 21 августа, когда венгерские силовики открыли огонь по полицейскому в словацком селе Ипельске-Предмостие. Мужчина отказывался расставаться со своим табельным оружием. В общей сложности из-за пребывания контингента ВД в стране погибло свыше четырехсот чехов и словаков. Последний советский солдат покинул чехословацкую территорию в конце июня 1991 года.
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