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Бывший помощник Трампа Манафорт признан виновным по восьми пунктам


02:25
Бывший помощник Трампа Манафорт признан виновным по восьми пунктамФото: republicbuzz.com

В Вирджинии суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам, передают международные СМИ.

Бывший помощник Трампа сейчас выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам. В общей сложности ранее ему было предъявлено обвинение по восемнадцати пунктам.

Слушания по громкому делу проходят в суде Александрии. Как передает агентство Bloomberg, экс-главу предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения. Речь, в частности, идет о нарушениях налогового и банковского законодательства.

Бывший руководитель избирательного штаба нынешнего американского лидера является фигурантом двух судебных разбирательств. Одно проводится в Вирджинии, а другое - в столичном округе Колумбия, где бывшего помощника Трампа обвинили в "сговоре против Соединенных Штатов", "отмывании" свыше тридцати миллионов долларов, лжесвидетельстве и сокрытии сведений о том, что он лоббировал интересы Киева и выступал как незарегистрированный иностранный агент.

Сам Манафорт отказывается признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Как подчеркивают его адвокаты, они выступают против объединения двух дел, несмотря на то, что содержание некоторых пунктов практически дублирует друг друга.

Напомним, в состав избирательного штаба будущего американского лидера Манафорт вошел весной 2016 года. В июне был назначен его руководителем, однако уже 19 августа было объявлено о его уходе. Помощника Трампа уволили в связи с обвинениями, поступившими из Киева. Как утверждают представители украинской стороны, Манафорт незаконно получал солидные суммы денег на протяжении пяти лет - в период 2007-2012 годов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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