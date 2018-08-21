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Бывший помощник Трампа Манафорт признан виновным по восьми пунктам
02:25
Фото: republicbuzz.com
В Вирджинии суд присяжных признал Манафорта виновным по восьми пунктам, передают международные СМИ.
Бывший помощник Трампа сейчас выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам. В общей сложности ранее ему было предъявлено обвинение по восемнадцати пунктам.
Слушания по громкому делу проходят в суде Александрии. Как передает агентство Bloomberg, экс-главу предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа присяжные признали виновным по восьми пунктам обвинения. Речь, в частности, идет о нарушениях налогового и банковского законодательства.
Бывший руководитель избирательного штаба нынешнего американского лидера является фигурантом двух судебных разбирательств. Одно проводится в Вирджинии, а другое - в столичном округе Колумбия, где бывшего помощника Трампа обвинили в "сговоре против Соединенных Штатов", "отмывании" свыше тридцати миллионов долларов, лжесвидетельстве и сокрытии сведений о том, что он лоббировал интересы Киева и выступал как незарегистрированный иностранный агент.
Сам Манафорт отказывается признавать вину в инкриминируемых ему преступлениях. Как подчеркивают его адвокаты, они выступают против объединения двух дел, несмотря на то, что содержание некоторых пунктов практически дублирует друг друга.
Напомним, в состав избирательного штаба будущего американского лидера Манафорт вошел весной 2016 года. В июне был назначен его руководителем, однако уже 19 августа было объявлено о его уходе. Помощника Трампа уволили в связи с обвинениями, поступившими из Киева. Как утверждают представители украинской стороны, Манафорт незаконно получал солидные суммы денег на протяжении пяти лет - в период 2007-2012 годов.
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