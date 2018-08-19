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В России проводится масштабная проверка боеготовности
12:12
Фото: gagarinskiymedia.ru
В России стартовала проверка боеготовности, передает РИА Новости. Соответствующее указание было дано главой государства Владимиром Путиным. Неожиданно начавшиеся мероприятия охватят части Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, а также Дальнюю и Военно-транспортную авиацию.
По словам главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу, проверку осуществляют в преддверии проведения масштабных учений "Восток-2018". Она включает в себя комплекс из шестнадцати спецучений. Предполагается, что начавшаяся проверка будет продолжаться в течение пяти дней - вплоть 25 августа.
Глава Минобороны отдал поручение об особо тщательном соблюдении требований безопасности, чтобы полностью "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности", а также не допустить негативного влияния на природу.
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