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В России проводится масштабная проверка боеготовности


12:12
В России проводится масштабная проверка боеготовностиФото: gagarinskiymedia.ru

В России стартовала проверка боеготовности, передает РИА Новости. Соответствующее указание было дано главой государства Владимиром Путиным. Неожиданно начавшиеся мероприятия охватят части Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, а также Дальнюю и Военно-транспортную авиацию.

По словам главы оборонного ведомства РФ Сергея Шойгу, проверку осуществляют в преддверии проведения масштабных учений "Восток-2018". Она включает в себя комплекс из шестнадцати спецучений. Предполагается, что начавшаяся проверка будет продолжаться в течение пяти дней - вплоть 25 августа.

Глава Минобороны отдал поручение об особо тщательном соблюдении требований безопасности, чтобы полностью "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности", а также не допустить негативного влияния на природу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 138

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