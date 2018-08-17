Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Экипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновения

14:03

Фото: mosfont.ru



Российский генконсул посетил танкер "Механик Погодин", который уже более недели удерживается в порту Херсона по решению киевских властей.



Экипажу в третий раз удалось пресечь попытку незаконного проникновения на борт, отмечает ТАСС.



В компании "В. Ф. Танкер", которая выступает в качестве оператора танкера, сообщили о жалобах, разосланных во все инстанции. В заявлениях, которые направлены капитану порта и дипломатам, а также в пограничные и таможенные службы, указывалось на бездействие уполномоченных органов.



Отмечается, что из-за отсутствия каких-либо правовых оснований моряки отказались пустить на судно портовую инспекцию. Представители администрации выражали намерение проверить информацию о "неудовлетворительном состоянии" корабля. В настоящий момент на борту имеется запас продовольствия и лекарств, информировал оператор.



Напомним, теплоход удерживают в Херсоне с 10 августа. На борту судна сейчас находятся двенадцать членов экипажа, все они - граждане РФ. Как заявляют представители украинский властей, судовладелец ранее был внесен в санкционные списки, составляемые в Киеве.



Назначенный на Украине постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин ранее заявлял о том, что СБУ собирается арестовать танкер "Механик Погодин", но соответствующее решение пока не принято. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал сложившуюся в Херсоне ситуацию безумием.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 119

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17.8.2018 21:59 Трамп: США вновь стали великой страной

Трамп: США вновь стали великой страной 16.8.2018 23:09 Украинский чиновник пригрозил «утопить россиян в крови»

Украинский чиновник пригрозил «утопить россиян в крови» 16.8.2018 12:06 Бывший глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его «замолчать»

Бывший глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его «замолчать» 15.8.2018 22:27 В Минобороны опровергли информацию о перехвате российских Су-24 над Черным морем

В Минобороны опровергли информацию о перехвате российских Су-24 над Черным морем 15.8.2018 00:48 Канал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина с тигром