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Экипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновения


14:03
Экипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновенияФото: mosfont.ru

Российский генконсул посетил танкер "Механик Погодин", который уже более недели удерживается в порту Херсона по решению киевских властей.

Экипажу в третий раз удалось пресечь попытку незаконного проникновения на борт, отмечает ТАСС.

В компании "В. Ф. Танкер", которая выступает в качестве оператора танкера, сообщили о жалобах, разосланных во все инстанции. В заявлениях, которые направлены капитану порта и дипломатам, а также  в пограничные и таможенные службы, указывалось на бездействие уполномоченных органов.

Отмечается, что из-за отсутствия каких-либо правовых оснований моряки отказались пустить на судно портовую инспекцию. Представители администрации выражали намерение проверить информацию о "неудовлетворительном состоянии" корабля. В настоящий момент на борту имеется запас продовольствия и лекарств, информировал оператор.

Напомним, теплоход удерживают в Херсоне с 10 августа. На борту судна сейчас находятся двенадцать членов экипажа, все они - граждане РФ. Как заявляют представители украинский властей, судовладелец ранее был внесен в санкционные списки, составляемые в Киеве.

Назначенный на Украине постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин ранее заявлял о том, что СБУ собирается арестовать танкер "Механик Погодин", но соответствующее решение пока не принято. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал сложившуюся в Херсоне ситуацию безумием.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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