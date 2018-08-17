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Экипаж «Механика Погодина» снова пресек попытку проникновения
14:03
Фото: mosfont.ru
Российский генконсул посетил танкер "Механик Погодин", который уже более недели удерживается в порту Херсона по решению киевских властей.
Экипажу в третий раз удалось пресечь попытку незаконного проникновения на борт, отмечает ТАСС.
В компании "В. Ф. Танкер", которая выступает в качестве оператора танкера, сообщили о жалобах, разосланных во все инстанции. В заявлениях, которые направлены капитану порта и дипломатам, а также в пограничные и таможенные службы, указывалось на бездействие уполномоченных органов.
Отмечается, что из-за отсутствия каких-либо правовых оснований моряки отказались пустить на судно портовую инспекцию. Представители администрации выражали намерение проверить информацию о "неудовлетворительном состоянии" корабля. В настоящий момент на борту имеется запас продовольствия и лекарств, информировал оператор.
Напомним, теплоход удерживают в Херсоне с 10 августа. На борту судна сейчас находятся двенадцать членов экипажа, все они - граждане РФ. Как заявляют представители украинский властей, судовладелец ранее был внесен в санкционные списки, составляемые в Киеве.
Назначенный на Украине постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин ранее заявлял о том, что СБУ собирается арестовать танкер "Механик Погодин", но соответствующее решение пока не принято. Глава СПЧ РФ Михаил Федотов назвал сложившуюся в Херсоне ситуацию безумием.
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