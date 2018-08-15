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Бывший глава ЦРУ заявил, что Трамп не заставит его «замолчать»
12:06
Фото: livejournal.com
Бывший начальник ЦРУ Джон Бреннан отреагировал на решение главы Соединенных Штатов о запрете доступа к секретным сведениям.
По его мнению, Дональд Трамп опасается критики, однако ему не удастся заставить Бреннана молчать, передает РИА Новости.
В интервью телевизионному каналу MSNBC Джон Бреннан заявил о том, что Дональд Трамп допустил ошибку, если рассчитывал таким образом заставить его молчать. Решение американского президента об отзыве допуска бывший руководитель ЦРУ считает политически обусловленным, направленным исключительно на подавление свободы слова, отметил Бреннан.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила о том, что Бреннан лишен доступа к секретной информации. В тексте заявления президента указано, что бывший начальник управления поставил под вопрос не только свою объективность, но и репутацию.
При этом Трамп отметил, что Бреннан в прошлом "выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения". При этом риск, связанный с "неустойчивым поведением и поступками" Бреннана гораздо существеннее вероятных преимуществ, которые высокопоставленные лица могли бы получить от консультаций с ним.
Напомним, после российско-американского саммита, который состоялся в минувшем июле, Бреннан, работавший директором ЦРУ при Бараке Обаме, обвинил Трампа в госизмене.
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