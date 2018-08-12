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Главы пяти прикаспийских стран подписали бессрочную конвенцию о правовом статусе Каспия
12.8.2018 16:01
Фото: travelask.ru
Конвенция о правовом статусе Каспия не ограничена сроком действия, передает ТАСС. Бессрочный документ был подписан лидерами пяти стран в казахстанском Актау.
Подписанием этого документа, имеющего большое историческое значение, окончился состоявшийся в Казахстане саммит "каспийской пятерки".
Документ призван поставить точку в согласовании позиций Российской Федерации, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. В течение двадцати двух лет прикаспийским государствам никак не удавалось прийти к общему решению в связи с имевшимися кардинальными разногласиями. Однако после продолжительной кропотливой работы удалось создать "тщательно выверенный текст, отражающий баланс интересов всех участников", - ранее рассказывали в пресс-службе главы российского государства Владимира Путина.
Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всем участниками, как только будут депонированы все ратификационные грамоты.
В число основных положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря вошли определение порядка пользования водной поверхностью, дном и недрами моря, запрет присутствия вооруженных сил государств, которые представляют другие регионы и раздел об ответственности за безопасность - за нее, как и управление ресурсами моря, отвечают исключительно страны "прикаспийской пятерки".
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