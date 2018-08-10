|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Лукашенко обвинил россиян в «варварском отношении» к его стране
10.8.2018 22:44
Фото: livejournal.com
Белорусский лидер обвинил Москву в "варварском отношении" к его государству.
Александр Лукашенко при этом подчеркнул, что Россия в последнее время якобы формирует условия недобросовестной конкуренции.
В ходе официального визита на ОАО "Гомсельмаш" Александр Лукашенко заговорил о том, что его государство в данный момент переживает достаточно "тяжелый период", передает РИА Новости. По мнению лидера государства, "россияне ведут себя варварски" в отношении Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, в Москве требуют чего-то от Минска, словно речь идет о вассалах. Однако в рамках ЕАЭС, куда ранее россияне пригласили белорусов, они отказываются от выполнения своих обязательств, создавая неконкурентную ситуацию.
Напомним, ранее белорусский лидер уже заявлял о стремлении России "приватизировать" Победу. Подчеркивая, что воевал "весь Советский Союз", включая "белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен", Лукашенко говорил о недопустимости такого рода попыток и комментировал упреки по поводу того, что в его стране День Победы празднуют 3 июля, а не 9 мая.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|