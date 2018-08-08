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Песков: Путин не принял решение об изъятии сверхдоходов несырьевых компаний
14:55
Фото: dotamaps.ru
Глава российского государства выразил согласие с предложением о начале проработки идеи, которая касается изъятия сверхдоходов у металлургических и химических компаний, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем, окончательное решение по данному вопросу президентом еще принято не было, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Как пояснил Дмитрий Песков, наиболее важным является то, что глава государства выразил согласие на проработку соответствующего вопроса российским правительством. Предполагается, что в будущем на рассмотрение представят такого рода предложения, в которых будет учтена необходимость сохранения уровня инвестиционных возможностей указанных компаний.
Песков говорил на эту тему, прокомментировав сведения о послании Владимиру Путину от его помощника Андрея Белоусова. По словам Дмитрия Пескова, речь идет о письме, которое имеет гриф "для служебного пользования". В нем на самом деле высказывается экспертное мнение по данным вопросам, и действительно на нем уже поставлена резолюция президента "Согласен".
Официальный представитель Кремля также сообщил, что таблица, появившаяся ранее в средствах массовой информации, входила в число справочной документации.
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