ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Белграде около русской церкви найдена сумка с бомбами и взрывчаткой
В Белграде около русской церкви найдена сумка с бомбами и взрывчаткой
Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍
Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍
Поклонская попросила прощения у Пушкиной за «неудобства» из-за присоединения Крыма
Поклонская попросила прощения у Пушкиной за «неудобства» из-за присоединения Крыма
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Организаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полицииОрганизаторов митинга против пенсионной реформы отпустили из полиции
Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍
В Дагестане найдены тела еще двух детей, утонувших в Каспийском мореВ Дагестане найдены тела еще двух детей, утонувших в Каспийском море
Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина
Под Иркутском 8 полицейских попали в больницу после погони за машиной нарушителяПод Иркутском 8 полицейских попали в больницу после погони за машиной нарушителя

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍


21:28
Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍Фото: izvestia.ru

Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление было сделано в Йоханнесбурге (ЮАР), на полях только что завершившегося саммита группы.

Турецкий лидер решил обратиться к участникам блока с призывом дать его государству возможность войти к БРИКС. Как отмечает газета Hurriyet Daily News, Реджеп Тайип Эрдоган даже придумал новое название - БРИКСТ.

Рассказывая о своем визите в ЮАР журналистам, Эрдоган также сообщил о том, что члены БРИКС "тепло приветствовали" поступившее от него предложение.

Ранее глава российского государства Владимир Путин говорил о том, что увеличение числа стран БРИКС пока не планируется. Вместе с тем, президент РФ сказал, что лидеры стран блока допускают такую возможность в перспективе.

Кандидаты на вступление в БРИКС продолжают демонстрировать серьезность своих намерений. Однако коллеги по организации пока настроены довольно осторожно, пояснил Путин.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Названа дата похорон писателя Владимира ВойничаНазвана дата похорон писателя Владимира Войнича
Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, успешно сдал допэкзамен в МГУРуслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, успешно сдал допэкзамен в МГУ
Организаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ МонеточкиОрганизаторы «Нашествия»‍ прокомментировали отказ Монеточки
СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»
Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС‍

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru