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Эрдоган просит о принятии Турции в БРИКС
21:28
Фото: izvestia.ru
Эрдоган попросил принять Турцию в БРИКС.
Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление было сделано в Йоханнесбурге (ЮАР), на полях только что завершившегося саммита группы.
Турецкий лидер решил обратиться к участникам блока с призывом дать его государству возможность войти к БРИКС. Как отмечает газета Hurriyet Daily News, Реджеп Тайип Эрдоган даже придумал новое название - БРИКСТ.
Рассказывая о своем визите в ЮАР журналистам, Эрдоган также сообщил о том, что члены БРИКС "тепло приветствовали" поступившее от него предложение.
Ранее глава российского государства Владимир Путин говорил о том, что увеличение числа стран БРИКС пока не планируется. Вместе с тем, президент РФ сказал, что лидеры стран блока допускают такую возможность в перспективе.
Кандидаты на вступление в БРИКС продолжают демонстрировать серьезность своих намерений. Однако коллеги по организации пока настроены довольно осторожно, пояснил Путин.
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