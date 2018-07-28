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ВКС ликвидировали беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим
28.7.2018 21:46
Фото: geo-politica.info
В Сирии ВКС ликвидирован БПЛА, поднявшийся с территории, которая пока остается под контролем боевиков.
Беспилотник был запущен в направлении российской базы Хмеймим в пятницу, 27 июля, собщает РИА Новости.
ВКС выявили и ликвидировали приближавшийся к территории авиабазы Хмеймим беспилотник. Агентство информирует о случившемся со ссылкой на сообщение пресс-службы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Инцидент, случившийся в темное время суток, произошел 27 июля. К настоящему времени уже удалось установить, что БПЛА запускали из региона, который пока остается под контролем незаконных вооруженных формирований. Беспилотник поднялся в воздух с севера Латакии.
В сообщении Центра указано, что аппарат удалось поразить благодаря штатным зенитным огневым средствам. В результате ЧП никто не пострадал, какого-либо материального ущерба не причинено. База Хмеймим сейчас продолжает свою деятельность в обычном режиме.
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