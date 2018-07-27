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Экс-посол США обвинил Красную армию во вторжении на Украину


15:04
Экс-посол США обвинил Красную армию во вторжении на УкраинуФото: cloudfront.net

Американский дипломат заявил о том, что на Украину в 2014 году вторглась "Красная армия", спровоцировав "восстание в Донбассе".

По словам Джона Хербста, события, развернувшиеся на востоке Украины в 2014 году, якобы происходили с российским участием.

Существовавшая вплоть до начала 1946 года, "Красная армия" позднее стала была переименована и получила название Советская армия. Как убежден директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст, в прошлом являвшийся американским послом в Киеве, именно красноармейцы спровоцировали восстание в Донбассе в 2014 году. События того периода не могли бы состояться без участия "Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия", подчеркнул Хербст.

Заявление прокомментировал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, которые цитирует RT, американской стороне свойственно обвинять Москву во всем, что не получается у Вашингтона.

При этом Суздальцев отметил, что говорить о неких "происках" Москвы уже стало унифицированным методом Соединенных Штатов. Даже при начале каких-то событий, "например, в Барселоне" и в этом случае, словно римские легионы, "Красная армия"  выйдет из-под земли, раз американской стороне выгодна такая постановка вопроса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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