|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Хуситы просят Путина помочь остановить войну в Йемене
13:52
Фото: star.com.tr
Йеменские хуситы обратились к главе российского государства с просьбой остановить гражданскую войну, которая продолжается с 2014 года. Соответствующее послание в адрес Владимира Путина направил Махди Аль-Машат, который руководит Верховным политическим советом Йемена.
В своем письме йеменский политик просит главу РФ Владимира Путина оказать помощь в урегулировании военного конфликта, продолжающегося в его стране уже несколько лет, сообщает агентство SABA. В частности, Аль-Машат указал на "агрессию против Йемена" и подчеркнул военную эскалацию со стороны коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.
По мнению эксперта, которое приводит РИА Новости, призыв руководства хуситов не изменит осторожный подход Москвы к этому вопросу. Как отметил президент Центра стратегических исследований "Россия – исламский мир" Шамиль Султанов, российское военное вмешательство не представляется возможным.
Ситуация в Йемене существенно обострилась в связи с противостоянием у порта Ходейда на Красном море, который представляет собой стратегически важный объект. Начиная с середины июня, арабская коалиция проводит операцию "Золотая победа", изгоняя оттуда хуситов, невзирая на предупреждения ООН о гуманитарных рисках при бомбардировках этого региона.
Правительственные войска, которым оказывает поддержку международная коалиция, взяли под свой контроль аэропорт Ходейды.
Военное противостояние между правительством Йемена, которое возглавляет президент Абд Раббу Мансур Хади, и повстанцами-хуситами, продолжается уже около четырех лет. Шииты из движения "Ансар Алла" на сегодняшний день удерживают ряд регионов страны, включая столицу - город Сана. Сражения при этом идут на территории нескольких провинций Йемена.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|