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Бывший генпрокурор Венесуэлы сообщила свою версию смерти Уго Чавеса


14.7.2018 19:12
Бывший генпрокурор Венесуэлы сообщила свою версию смерти Уго ЧавесаФото: lemde.fr

В действительности бывший лидер Венесуэлы Уго Чавес скончался не в марте 2013 года, а в конце 2012-го, заявила Луиса Ортега Диас, в прошлом занимавшая пост генерального прокурора этого южноамериканского государства. В настоящее время она находится в изгнании.

По словам бывшего генпрокурора, информация поступила к ней от Диосдадо Кабельо, который в тот период возглавлял парламент страны - Национальную ассамблею. Интервью с Ортегой было размещено на портале Punto del Corte, который вскоре оказался заблокированным. Сайт остается недоступным, но материал успел уже разойтись по Сети. В частности, текст цитирует издание Nacional.

Как рассказала Луиса Ортега Диас, в последние дни 2012 года она находилась за пределами Венесуэлы. 28 декабря с ней связался Диосдадо, чтобы сообщить о кончине президента. Как заявил тогда глава парламента, "Чавес умер".

Ортега пояснила, что уже собиралась покупать билеты для немедленного возвращения в Венесуэлу, но вскоре Кабельо вновь позвонил ей. На этот раз он заявил, что Чавес жив. Бывший генпрокурор при этом сообщила, что позднее ей так и не предоставили официальное свидетельство о смерти президента.

О смерти Уго Чавеса, правившего Венесуэлой с февраля 1999 года, было официально объявлено в начале марта 2013 года. До этого в течение нескольких месяцев международные СМИ публиковали противоречивые сведения о его состоянии, тогда как множество людей искренне желали ему восстановиться после тяжелой болезни и перенесенной операции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 193

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