|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Во Франции осудили слова Трампа о терактах в Париже в 2015 году
06:17
Фото: cloudinary.com
В Париже ожидают извинений от американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Как заявил министр экономики республики Брюно Ле Мэр, высказывания главы Соединенных Штатов о терактах во Франции вызвали у него возмущение.
По мнению французского деятеля, Дональд Трамп должен принести извинения за свои слова о террористических атаках, которые произошли в Париже 13 ноября 2015 года. Выступая в эфире телевизионного канала BFM TV, Брюно Ле Мэр заявил, что такие возмутительные реплики "недостойны президента первой державы в мире", которая к тому же "является союзником и другом Франции".
Министр при этом подчеркнул, что Парижу необходимо "работать с Дональдом Трампом, с президентом Соединенных Штатов", а значит, иметь способность высказывать американскому лидеру прямо свое мнение.
Жертвами терактов в Париже и пригороде французской столицы стали свыше ста человек. Группа боевиков тогда практически одновременно осуществила взрывы у стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстреляла людей в нескольких ресторанах и устроила настоящую бойню в концертном зале Bataclan, взяв зрителей в заложники. Ответственность за инцидент позже взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой террористической организации официально запрещена в РФ).
В минувшую пятницу, 4 мая, Дональд Трамп выступал перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации Соединенных Штатов. Во время своей речи американский лидер выразил предположение о том, что строгий контроль французских властей над оборотом оружия сыграл роковую роль в событиях 13 ноября 2015 года. По словам президента США, простые граждане не смогли должным образом отреагировать на угрозу и начать самообороняться. В связи с этим Трамп заявил, что в случае, "если бы у работников или клиентов тогда было оружие", они могли бы дать атакующим отпор.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|