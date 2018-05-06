Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Во Франции осудили слова Трампа о терактах в Париже в 2015 году‍

06:17

Фото: cloudinary.com



В Париже ожидают извинений от американского президента Дональда Трампа, передает ТАСС.



Как заявил министр экономики республики Брюно Ле Мэр, высказывания главы Соединенных Штатов о терактах во Франции вызвали у него возмущение.



По мнению французского деятеля, Дональд Трамп должен принести извинения за свои слова о террористических атаках, которые произошли в Париже 13 ноября 2015 года. Выступая в эфире телевизионного канала BFM TV, Брюно Ле Мэр заявил, что такие возмутительные реплики "недостойны президента первой державы в мире", которая к тому же "является союзником и другом Франции".



Министр при этом подчеркнул, что Парижу необходимо "работать с Дональдом Трампом, с президентом Соединенных Штатов", а значит, иметь способность высказывать американскому лидеру прямо свое мнение.



Жертвами терактов в Париже и пригороде французской столицы стали свыше ста человек. Группа боевиков тогда практически одновременно осуществила взрывы у стадиона Stade de France в Сен-Дени, расстреляла людей в нескольких ресторанах и устроила настоящую бойню в концертном зале Bataclan, взяв зрителей в заложники. Ответственность за инцидент позже взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, деятельность этой террористической организации официально запрещена в РФ).



В минувшую пятницу, 4 мая, Дональд Трамп выступал перед участниками 147-й ежегодной конференции Национальной стрелковой ассоциации Соединенных Штатов. Во время своей речи американский лидер выразил предположение о том, что строгий контроль французских властей над оборотом оружия сыграл роковую роль в событиях 13 ноября 2015 года. По словам президента США, простые граждане не смогли должным образом отреагировать на угрозу и начать самообороняться. В связи с этим Трамп заявил, что в случае, "если бы у работников или клиентов тогда было оружие", они могли бы дать атакующим отпор.



Автор: Злата Богатова

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