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Путин: США нагло обманули РФ в 2014 году


14:22
Путин: США нагло обманули РФ в 2014 годуФото: e-news.su

Соединенные Штаты "грубо и нагло" обманули Россию, заявил Владимир Путин.

По словам российского президента, до переворота в Киеве Вашингтон просил Москву приложить максимум усилий для того, чтобы Янукович не применил армию.

В феврале 2014 года американская сторона сначала просила российское руководство сделать все возможное для того, чтобы украинский лидер Виктор Янукович не применял армию против участников протестного движения, которые находились тогда на площади Независимости. Однако потом Соединенные Штаты поддержали государственный переворот в Киеве.

О том, как Вашингтон обманул Москву, российский президент Владимир Путин рассказал во время интервью для фильма Владимира Соловьева "Миропорядок 2018". Материал уже был опубликован в социальных сетях.

За день до переворта американские партнеры попросили российскую сторону о том, чтобы оппозиции дали возможность освободить площади и административные здания самостоятельно в целях осуществления достигнутых соглашений о нормализации обстановки на Украине. И российские власти сказали на это: "Хорошо", - подчеркнул Путин. Однако спустя сутки в Киеве был осуществлен госпереворот, причем Вашингтон продемонстрировал тогда лишь "полную поддержку тех", кто его совершил.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 123

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