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В КПРФ заявили об отсутствии у Грудинина незакрытых счетов за рубежом
5.3.2018 21:54
Фото: dixinews.ru
В КПРФ опровергли сведения о том, что Грудинин имеет незакрытые иностранные счета.
Ранее в прессе распространились сообщения о том, что на одиннадцати счетах в швейцарских банках кандидат в президенты хранит пятьдесят пять миллионов рублей.
Как заявил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко в ответ на просьбу прокомментировать эти сведения, информация о миллионах рублей на зарубежных счетах Павла Грудинина не соответствует действительности, передает телевизионный канал RT.
По словам Ющенко, в соответствием с требованиями законодательства Грудинин ранее закрыл все его счета за рубежом и известил об этом Центризбирком и Федеральную налоговую службу. Ющенко также пояснил, что некоторые из счетов, о которых идет речь, предназначались для обеспечения "внутренней межбанковской кухни".
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