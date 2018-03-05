Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ООН: курды не выпускают жителей Африна из зоны боевых действий

5.3.2018 21:30

Фото: mir-politika.ru



Мирные жители сирийского Африна лишены возможности покинуть зону боевых действий из-за курдских формирований, под контролем которых находится этот город, передает ТАСС. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком .



Африн смогли покинуть лишь порядка пяти тысяч человек, которые отваживаются бежать, несмотря на противодействие местных властей, заявил Стефан Дюжаррик .



В настоящее время ООН не имеет "прямой связи с местными властями", подчеркнул представитель генсека этой международной организации. По его словам, люди должны иметь свободу передвижения, и "критически важно" ее сейчас обеспечивать.



Напомним, в середине минувшего января в Генштабе ВС Турции официально объявили о начале масштабной силовой операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском Африне . В этом регионе сейчас могут находиться около полутора миллионов курдов и беженцев из других районов САР .



В Анкаре подчеркивали, что действия будут направлены на уничтожение отрядов "Сил народной самообороны", которые входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", и партии "Демократический союз" (организации в Турции признаны террористическими).



Автор: Злата Богатова

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