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ООН: курды не выпускают жителей Африна из зоны боевых действий


5.3.2018 21:30
ООН: курды не выпускают жителей Африна из зоны боевых действийФото: mir-politika.ru

Мирные жители сирийского Африна лишены возможности покинуть зону боевых действий из-за курдских формирований, под контролем которых находится этот город, передает ТАСС. Соответствующее заявление было сделано официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком.

Африн смогли покинуть лишь порядка пяти тысяч человек, которые отваживаются бежать, несмотря на противодействие местных властей, заявил Стефан Дюжаррик.

В настоящее время ООН не имеет "прямой связи с местными властями", подчеркнул представитель генсека этой международной организации. По его словам, люди должны иметь свободу передвижения, и "критически важно" ее сейчас обеспечивать.

Напомним, в середине минувшего января в Генштабе ВС Турции официально объявили о начале масштабной силовой операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. В этом регионе сейчас могут находиться около полутора миллионов курдов и беженцев из других районов САР.

В Анкаре подчеркивали, что действия будут направлены на уничтожение отрядов "Сил народной самообороны", которые входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии", и партии "Демократический союз" (организации в Турции признаны террористическими).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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